Meteo Palermo, le previsioni per domani martedì 23 aprile

StrettoWeb

Martedì 23 Aprile a Palermo si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le temperature si manterranno fresche, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 60-80%.

Durante la notte, le nubi sparse copriranno il cielo con temperature intorno ai +12°C. La brezza leggera proveniente dall’Ovest accompagnerà la città.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente fino a +15,9°C. Il vento proveniente dal Nord Ovest soffierà con una certa intensità, portando una sensazione di freschezza.

Nel corso del pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a diradarsi leggermente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con venti vivaci che potrebbero raggiungere i 23km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a una vista chiara delle stelle. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +10,6°C, mentre la brezza proveniente dal Sud Ovest potrebbe intensificarsi leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un trend di stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature fresche e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche della primavera.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Aprile a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° Assenti 5.8 ONO max 7 Maestrale 79 % 1011 hPa 5 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 7.3 O max 8.9 Ponente 81 % 1011 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 17.1 NO max 18.2 Maestrale 65 % 1011 hPa 11 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 20.3 NO max 21.6 Maestrale 60 % 1011 hPa 14 nubi sparse +14.7° perc. +13.7° Assenti 21.7 NO max 24.6 Maestrale 56 % 1011 hPa 17 poche nuvole +13.3° perc. +12.3° Assenti 15.7 ONO max 22.7 Maestrale 59 % 1012 hPa 20 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 13.8 OSO max 15.7 Libeccio 72 % 1014 hPa 23 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 16.9 SO max 19.6 Libeccio 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.