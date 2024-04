Meteo Messina, le previsioni per oggi martedì 2 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Martedì 2 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C durante le prime ore del giorno, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, arrivando a toccare i +14°C nel tardo pomeriggio e la sera.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà di circa 16 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,5 km/h. Nel pomeriggio, la brezza tesa aumenterà leggermente la velocità del vento, che potrà arrivare fino a 29,2 km/h.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020-1021 hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo concludere che Martedì 2 Aprile a Messina sarà caratterizzato da cielo coperto, temperature fresche e venti moderati provenienti da Nord Ovest. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai valori attesi per la stagione.

Tutti i dati meteo di Martedì 2 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 14.1 NO max 26.2 Maestrale 78 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 4 % 16.4 NO max 25.5 Maestrale 77 % 1020 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16° prob. 1 % 16.4 NO max 22.2 Maestrale 68 % 1021 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 18.1 NO max 28.5 Maestrale 66 % 1021 hPa 16 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 17.5 NO max 26.4 Maestrale 76 % 1020 hPa 19 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 12 NNO max 19.7 Maestrale 83 % 1021 hPa 22 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 8.4 NNO max 14 Maestrale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:25

