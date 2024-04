Meteo Crotone, le previsioni per oggi lunedì 8 aprile

StrettoWeb

Lunedì 8 Aprile a Crotone si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno al mattino, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, con valori che oscilleranno tra i +15,5°C e i +19,4°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud, con intensità che aumenterà nel corso della giornata.

Previsioni Meteo:

La mattina a Crotone si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +17°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con poche nuvole sparse e una temperatura che raggiungerà i +19°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una temperatura che si manterrà intorno ai +16°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una certa vivacità.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Crotone indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con cielo sereno e presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, ideali per godersi una giornata all’aperto. Si consiglia comunque di prestare attenzione all’abbigliamento, in quanto il vento potrebbe rendere la percezione termica leggermente più fresca.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Aprile a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 12.9 NNE max 16.2 Grecale 71 % 1018 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 7.8 ENE max 8.6 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 11.8 SSE max 12.2 Scirocco 70 % 1019 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 18.4 S max 21.2 Ostro 70 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 18 S max 25.3 Ostro 76 % 1018 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 15.9 SSO max 23 Libeccio 86 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 13.8 SO max 18.6 Libeccio 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:25

