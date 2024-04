Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 12 aprile

StrettoWeb

Venerdì 12 Aprile a Caltanissetta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +7,1°C e i +23,5°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 32% e l’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7°C, con una leggera percezione di freddo. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 7,6km/h e i 11,5km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +20,5°C entro le ore centrali della mattinata. Il vento sarà moderato, proveniente da est-sud est, con raffiche fino a 24,6km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza alcuna nuvola a offuscarne la luce. Le temperature massime si attesteranno sui +23,5°C, con una percezione di caldo piacevole. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 26,4km/h da est-sud est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +9,7°C, ma la percezione di freddo sarà attenuata dalla brezza leggera che soffierà da nord-nord ovest con una velocità intorno ai 5,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e gradevoli, con temperature primaverili e cielo sereno. Le prossime giornate si preannunciano all’insegna del bel tempo, con temperature in lieve aumento e venti moderati.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Aprile a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.8° perc. +5.7° Assenti 11.5 N max 11.4 Tramontana 84 % 1024 hPa 5 nubi sparse +7.4° perc. +5.5° Assenti 9.9 N max 8.8 Tramontana 84 % 1025 hPa 8 cielo sereno +18.3° perc. +17.2° Assenti 5.8 ENE max 13.3 Grecale 40 % 1025 hPa 11 cielo sereno +23.1° perc. +22.2° Assenti 22.5 ESE max 26.1 Scirocco 28 % 1024 hPa 14 cielo sereno +23° perc. +22.1° Assenti 25.2 ESE max 24.9 Scirocco 27 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18° perc. +17° Assenti 17.7 E max 27.7 Levante 43 % 1024 hPa 20 poche nuvole +10.8° perc. +9.8° Assenti 7.4 NNE max 7.2 Grecale 72 % 1025 hPa 23 poche nuvole +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.6 N max 7 Tramontana 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:38

