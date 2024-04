Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani sabato 20 aprile

StrettoWeb

Sabato 20 Aprile a Caltanissetta si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +3°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà pressoché assente. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, fino a diventare una brezza vivace nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento aumenterà di intensità, diventando una brezza tesa da Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 37% con nubi sparse. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +9°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest con una brezza tesa.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta per Sabato 20 Aprile indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i +3°C e i +18°C, con venti provenienti da Ovest con intensità crescente nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento in base alle variazioni di temperatura previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Aprile a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.1° perc. +1.2° Assenti 6.8 NNO max 6.4 Maestrale 91 % 1015 hPa 5 cielo sereno +3.8° perc. +2.1° Assenti 6.5 N max 6.4 Tramontana 86 % 1015 hPa 8 cielo sereno +12.9° perc. +11.4° Assenti 12.2 O max 15.4 Ponente 44 % 1013 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +16.8° Assenti 20.8 O max 24.5 Ponente 35 % 1011 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17° Assenti 27.3 O max 29.8 Ponente 36 % 1009 hPa 17 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 22.6 O max 33.8 Ponente 53 % 1010 hPa 20 cielo coperto +7.1° perc. +4.7° Assenti 12.8 O max 21.6 Ponente 88 % 1012 hPa 23 cielo coperto +7.4° perc. +5.7° Assenti 9.3 O max 16.7 Ponente 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:45

