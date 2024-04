Meteo Agrigento, le previsioni per oggi venerdì 5 aprile

StrettoWeb

Venerdì 5 Aprile ad Agrigento si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +10,8°C e i +19,2°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, ma comunque gradevole.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 03:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3% e una temperatura di +10,9°C. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del pomeriggio, con il sole che splenderà su Agrigento senza nuvole significative.

Durante la mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +14,6°C alle 07:00 e i +19°C alle 10:00. Il vento soffierà a velocità moderata da direzioni variabili, mantenendo comunque un’intensità che non influenzerà le condizioni meteo.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +18°C.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa al 17%, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno sui +13,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 5 Aprile ad Agrigento indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e un clima piacevole. Le temperature saranno primaverili e il sole farà da padrone per gran parte della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento, considerando le variazioni termiche tra le diverse fasce orarie.

Tutti i dati meteo di Venerdì 5 Aprile a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.5° Assenti 8.6 NE max 7.9 Grecale 57 % 1023 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 4.9 NE max 5 Grecale 49 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.1° Assenti 8.6 SSO max 6.1 Libeccio 42 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 10.5 SO max 9 Libeccio 48 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 7.1 OSO max 7.6 Libeccio 54 % 1024 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° Assenti 3.9 NE max 4 Grecale 70 % 1025 hPa 22 cielo coperto +12.9° perc. +12° Assenti 7.5 NE max 7.3 Grecale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:34

