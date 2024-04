MessinaCon: ecco la nuova locandina dell’edizione 2024

StrettoWeb

E’ stata annunciata oggi la locandina del MessinaCon 2024, che il prossimo anno compie il suo decimo anniversario, nell’ambito dell’evento MessinaCon Day Zero svoltosi a villa dante. La locandina realizzata da Gaspare Orrico in collaborazione con Studio Ronin unisce il passato della nostra terra con le nuove tecnologie del futuro in un connubio perfetto di tradizione e riscoperta delle proprie radici.

Dopo l’affluenza strepitosa di questo Day Zero, StrettoCrea apre i preparativi non solo per MessinaCon 2024 con numerosi ospiti (nella scorsa edizione ci sono stati Giovanni Muciaccia, Gianluca Iacono e Lelio Bonaccorso) ma alla seconda edizione di StrettoGames che si terrà al palacultura antonello da Messina il 17 Maggio dalle ore 11 alle 20, in una giornata interamente dedicata al mondo ludico e videoludico.

