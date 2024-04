Il Messina Volley chiude il campionato con la sconfitta contro l’Orlandina

StrettoWeb

Si archivia con una sconfittta il campionato del Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, cede il passo per 3-0 contro l’Orlandina Volley. Le ragazze dirette da mister Francesco Trimarchi chiudono il torneo al sesto posto con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 8 sconfitte, mentre il team diretto da Valmi Fontanot si colloca al quarto posto con 23 punti.

La partita

Mora Audenino e Giuliana Cannestracci aprono il primo set (0-2) in favore delle ospiti. Mariapia Lorusso e Federica Sicari pareggiano (2-2) e si viaggia punto a punto fino al doppio vantaggio locale firmato ancora Sicari (7-5). Capitan Arianna Lazzara e compagne trovano il pari 8-8 e l’equilibrio si mantiene fino al break della quadra paladina (+4; 13-17) con Chiara Alberto, Lorena Analia Bravin e Ornela Melchiorri. Coach Trimarchi chiama la pausa e, dopo un batti e ribatti, il Messina Volley trova il pari con Sara Arena, Sicari e Jlenia De Luca. E’adesso mister Fontanot a chiedere la pausa con le ospiti che vanno al set-point (22-24). Secondo discrezionale per le padrone di casa ed il pallonetto di Giulia Mondello annulla la prima palla set per le ospiti ma, dopo il suo secondo time-out, l’Orlandina chiude il parziale (23-25).

Secondo con il Messina Volley avanti di 3 lughezze (5-2) grazie ad Arena ed al doppio spunto di Lorusso. Audenino con 4 punti pareggia e porta avanti le ospiti (+2; 7-9), coadiuvata dalla palla a terra di Cannestracci. Mister Trimarchi chiama la pausa e De Luca pareggia (9-9) ma, dopo un batti e ribatti, due punti di Audenino e la pipe di Alberto portano a 4 i punti di vantaggio dell’Orlandina (12-16). Secondo discrezionale per la squadra peloritana che però non sortisce gli effetti desiderati visto che le ospiti piazzano un break di 6 punti (+10; 12-22) con 4 ace di Cannestracci e il muro di Audenino. Il Messina Volley cerca di reagire (-9; 14-23) con il pallonetto di Lorusso, ma l’Orlandina chiude il parziale a proprio favore (14-25).

Audenino, Bravin e Alberto aprono il terzo set (+4; 1-5) in favore dell’Orlandina Volley. Sul 10-5 per le ospiti mister Trimarchi chiama time-out, ma Alberto va a +6 (5-11). Il Messina Volley si ricompatta ed accorcia a -4 (9-13) con Mondello e Michela Laganà. Le padrone di casa vanno sul -2 (16-18) con coach Fontanot il pausa. L’ace di Sicari rappresenta il -1 (17-18), ma il pallonetto di Cannestracci e due muri consecutivi di Melchiorri determinato il +4 (17-21). Nuovo time-out locale con De Luca a centrare il -3 (18-21). Audenino sigla il match-point (20-24) ed il Messina Volley ne annulla due (22-24) con il muro di Lorusso. Fontanot chiama il suo secondo discrezionale con il Messina Volley ad andare sul -1 (23-24), anteprima al punto che consente all’Orlandina di aggiudicarsi il match (23-25).

Le parole di coach Trimarchi

“Questo campionato si conclude nello stesso modo in cui abbiamo visto le ultime gare – commenta coach Trimarchi a fine gara – perché quando riusciamo a dare continuità giochiamo una buona pallavolo, a livello delle altre squadre. Poi facciamo questi passaggi a vuoto, che ci sono stati in tutti e tre i set, e che si pagano. Adesso è tempo di riposo e poi di bilanci, che in questo momento non possono essere positivi visto che il girone di ritorno ha avuto un picco di crescita nelle prime tre gare, ma poi ci siamo persi. Dobbiamo ragionare sul perché e poi concentrarci sul futuro”.

Il tabellino

Messina Volley – Orlandina Volley 0-3 (23-25; 14-25; 23-25)

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 11, Sicari 6, Mondello 12, Laganà (Cap.) 1, Perdichizzi, Sorbara, De Luca 2, Pasa, Arena 5, Scarfì (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Orlandina Volley: Bravin 7, Melchiorri 4, Audenino 22, Cannestracci 7, Gammeri, Ferraloro, Alberto 5, Schepis, Paparone, Stella, Lazzara (Cap. 1) (Lib. 1), Conti Papuzza (Lib. 2). All. Fontanot, 2° All. Frontino.

Arbitri: Spina e Leonardi.

