Messina, Villaggio di Cumia: la Terza Municipalità chiede urgenti interventi di messa in sicurezza

Il Consiglio della Terza Municipalità nella giornata di ieri ha approvato una delibera con la quale chiede all’Amministrazione Comunale interventi urgenti di messa in sicurezza del Villaggio di Cumia, sia nella parte inferiore che superiore. Le due frazioni del Villaggio, sono collegate da una lunga arteria, la via Comunale Cumia (che a sua volta collega la parte bassa a Bordonaro) che necessita interventi di messa in sicurezza tenuto conto che il manto stradale in diversi tratti si presenta ammalorato, con crepe e avvallamenti.

Non solo: il muretto di contenimento della via Comunale di Cumia si presenta in diversi tratti in condizioni particolarmente fatiscenti oltre ad essere piuttosto basso in diversi punti, con possibile pericolo per l’incolumità dei fruitori della strada. Addirittura recentemente un “pezzo di muretto” è caduto giù ed ancora non è stato ripristinato ma semplicemente “segnalato” con la presenza di una rete.

Le pareti rocciose che costeggiano il Villaggio, soprattutto in occasione del verificarsi di piogge stagionali, in alcuni tratti registrano dei cedimenti costituendo, tale situazione, ulteriore pericolo oltre che disagio per gli abitanti del Villaggio ed i fruitori della strada.

Ed ancora: il Villaggio di Cumia (Inferiore e Superiore) necessita un implementazione della pubblica illuminazione e la realizzazione di nuova illuminazione nei tratti stradali inesistenti.

In passato il Villaggio di Cumia è stato interessato da interventi di messa in sicurezza del territorio attesa la delicatezza dello stesso ma servono ed urgono nuovi interventi tenuto conto delle caratteristiche del Villaggio e la fragilità del territorio.

La Terza Municipalità, che ha anche svolto una seduta di Consiglio direttamente sui luoghi, raccolto anche di recente le istanze dei residenti, ritiene che non ci sia assolutamente più tempo da perdere: Cumia va messa in sicurezza e la delibera esitata è soltanto la prima di altre che seguiranno e che contempleranno il Villaggio collinare che merita decisamente maggiore attenzione soprattutto sotto il profilo della sicurezza oltre che dei servizi.

Recentemente, a causa delle avverse condizioni meteo, uno dei muretti di contenimento del cimitero è crollato, per fortuna senza provocare danni a persone e cose! Sono segnali inequivocabili di una “sofferenza” del territorio che non possono più essere ignorati.

Con la delibera approvata ieri, il Consiglio della Terza Municipalità chiede all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore alla Protezione Civile e Manutenzioni, all’Assessore alle Politiche Energetiche e Difesa del Suolo ed ai relativi Dipartimenti, ciascuno per la parte di competenza, di predisporre tutto quanto necessario al fine di realizzare i seguenti interventi:

Scarifica e bitumazione della via Comunale Cumia laddove presenta ammaloramenti.

Ripristino dei muretti di contenimento laddove fatiscenti ed innalzamento della loro altezza.

Messa in sicurezza delle pareti rocciose che costeggiano il Villaggio.

Implementazione della pubblica illuminazione e realizzazione di nuova illuminazione nei tratti stradali inesistenti.

