Messina, Venuti sbanca la Granfondo più antica di Sicilia

Una temperatura decisamente fresca, neanche paragonabile a quella della domenica precedente che invitava ai primi bagni della stagione, ha accolto i partecipanti alla 22esima edizione della Granfondo più antica di Sicilia. La GF Enerwolf disputata ad Antillo, in provincia di Messina, ha riportato tanti concorrenti sui sentieri disegnati a cavallo fra Mar Tirreno e Mar Ionio, lungo un percorso di 43,4 km per 1.487 metri di dislivello dove la battaglia non è di certo mancata.

Prima posizione per Nicola Venuti (Asd Bike Marino) che si è aggiudicato la corsa in 1h55’48” precedendo di ben 5’20” Giuseppe Sofia (Special Bikers Team) e di 6’51” Paolo Vecchio (Asd Andrea Trovato). Fuori dal podio Francesco Di Bella (Asd Bike Marino) a 9’47” e Andrea Russo (Asd Enerwolf, la società organizzatrice) a 9’51”. Le donne gareggiavano sul percorso medio di 33,6 km per 950 metri, il successo è andato alla vincitrice dell’edizione 2023 Maria Francesca Rigano (Asd Enerwolf) in 2h26’22”.

La prova, patrocinata dallo Csain e allestita dall’Asd Enerwolf era valida per il circuito Openspeed e per il Regioni d’Italia per il nucleo siciliano. La sua riuscita è stata merito anche dei tanti volontari che hanno dato manforte agli organizzatori nella gestione dei servizi pre e post gara. La storia della GF Enerwolf è ancora lunga, per un caposaldo della mountain bike di tutto il Sud Italia.

