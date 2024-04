Messina, presso il Rettorato dell’Università iniziativa sull’intelligenza artificiale

StrettoWeb

Le potenzialità dell’intelligenza artificiale (IA) verranno illustrate nel seminario che si terrà venerdì 12 aprile 2024 alle ore 15:00 presso la sala Cannizzaro del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, in piazza Pugliatti. Il seminario, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina, presenta una prospettiva approfondita sugli sviluppi futuri dell’IA, esplorando come questa tecnologia rivoluzionaria stia trasformando non solo i differenti campi dell’ingegneria ma altri settori nevralgici quali l’economia, l’informazione, la medicina ed i social network.

Porteranno i saluti l’Ing. Santi Trovato Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, il Prof. Ernesto Cascone Direttore del Dipartimento di Ingegneria, i relatori saranno, il Prof. Giovanni Finocchio e la Prof.ssa Maria Fazio dell’Università degli Studi di Messina, insieme al Prof. Davide Arabia dell’IISS Pugliatti di Furci Siculo. Questi discuteranno dell’uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo di sistemi di ottimizzazione ingegneristica, metteranno a fuoco la storia e l’evoluzione dell’IA in relazione alle future applicazioni in altri ambiti.

Le tematiche della sicurezza e della riservatezza dei dati (algoretica), saranno abbracciate con spunti e riflessioni sugli aspetti sociali e lavorativi dell’IA. Questo evento rappresenta una piattaforma ideale per professionisti, accademici, cittadini e studenti che desiderano aggiornarsi sull’IA ed i suoi molteplici aspetti. L’evento sarà moderato dall’ingegnere Giovanni Lo Schiavo, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Messina ed organizzatore dell’evento.

L’ iniziativa è un’opportunità per tutti coloro che sono interessati a capire come l’IA stia plasmando il nostro futuro e possa stravolgere il nostro quotidiano. L’ingresso è aperto a tutti i professionisti e agli appassionati del settore.

