Messina: Uccio De Santis ospite della Festa del medico

Sarà il comico Uccio De Santis, ormai uno degli intrattenitori più amati in Italia, la guest star della IV edizione della Festa del Medico, l’evento promosso ogni anno dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina che vuole premiare le competenze professionali, l’umanità e la capacità di ascolto di chi sa mettere al centro dell’attenzione i propri pazienti e i loro familiari.

“Ecco perché sono proprio i cittadini chiamati a segnalare tramite il portale dell’ente all’indirizzo https://www.omceo.me.it/festadelmedico il loro “dottore preferito” tra quelli iscritti ai nostri albi – spiega il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo – indicando il nome e una breve motivazione entro il 30 aprile. Siamo felici che in pochi giorni siano già arrivate numerosissime candidature, che saranno poi vagliate da una giuria per verificare la correttezza delle informazioni.

La commissione giudicatrice infatti avrà il compito di selezionare solo 30 nominativi tra tutti quelli pervenuti, i quali parteciperanno alla finale in programma giovedì 16 maggio alle ore 16 al Palacultura. Sarà un grande momento di festa della professione medica e odontoiatrica – prosegue Caudo – e di condivisione di valori che devono accompagnare la vita di chi si occupa di salute, tanto che anche in questa edizione abbiamo inserito nella Festa del medico il consueto e tradizionale appuntamento della Cerimonia di Giuramento, che segna l’ingresso dei nuovi iscritti negli albi ordinistici, e la Cerimonia di benemerenza per chi compie quest’anno i 50 anni di laurea”.

I 30 candidati finalisti del concorso riceveranno una targa celebrativa, ma solo a chi vincerà l’ultima fase, rappresentata dal voto in diretta del pubblico presente in sala, sarà consegnato un assegno di 5.000 euro da destinare a progetti formativi e di aggiornamento professionale e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività professionale e/o interventi di interesse socio-culturale.

“La Festa del medico è un’occasione per mettere in luce l’apprezzamento che tanti utenti hanno nei confronti dei loro medici e dentisti e che spesso magari può passare inosservato – evidenzia il consigliere segretario Salvatore Rotondo, anche coordinatore della manifestazione – un’opportunità per premiare i tanti professionisti meno conosciuti che hanno sposato in toto la mission medica dedicando anima e corpo ai loro malati. Segnalare il proprio dottore preferito è semplice tramite il sito web e bastano pochi clic”.

La giuria è composta da Rotondo nelle vesti di presidente, dal presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) o un suo delegato, da un referente medico e un odontoiatra dell’Ordine, da un referente dell’Università degli Studi di Messina e dal coordinatore provinciale dell’Assemblea Territoriale Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato.

