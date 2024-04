Messina, successo a Venetico per gli Europei di Modellismo Dinamico: 10 nazioni europee presenti

StrettoWeb

Si è concluso il Campionato Europeo 2024 di Modellismo Dinamico svoltosi a Venetico presso la Sala Polifunzionale Condor. Un evento straordinario che ha visto partecipare dieci nazioni europee quali: Italia, Svezia, Germania, Polonia, Slovacchia, Norvegia, Austria, Belgio, Olanda e Gran Bretagna. L’evento è stato organizzato in maniera impeccabile da Vito Geraci, rappresentante EFRA, con la collaborazione del presidente AMSCI Teodoro Spagnolo, dell’amministrazione comunale di Venetico, e dell’ASD Paradise Team, del Presidente Giusy Giunta, che ha in gestione la Sala polifunzionale teatro dell’intero evento. La manifestazione continentale è stata condotta dal giornalista e presentatore Giovanni Remigare e si è svolta nei giorni 12-13-14 aprile facendo registrare un importante numero di partecipanti e di pubblico tra appassionati e curiosi.

I risultati e i vincitori

Guardando ai risultati, a vincere il titolo europeo nella categoria SPEC è stato il tedesco Simon Lauter che ha preceduto Ollie Payne, driver rappresentate della Gran Bretagna, mentre il gradino più basso del podio è per il tedesco Jan Ratheisky. A laurearsi campione d’Europa 2024 nella categoria MOD è stato il polacco Michal Orlowski, il campione del mondo in carica ha preceduto il tedesco Marc Rheinard e lo svedese, pluricampione europeo, Alexander Hagberg che ha chiuso in terza piazza.

In questa categoria da registrare la brillante prestazione dei due Italiani, il messinese Alessio Mazzeo e l’agrigentino Rosario Giaimo che hanno chiuso rispettivamente al sesto e settimo posto. Nella categoria Lc Racing (non valida come titolo Europeo) podio italiano tutto italiano con Daniel Schepis, Pietro Lucifora e Alessio Navarria. Al termine della premiazione hanno preso la parola per i saluti e i ringraziamenti, Vito Geraci il quale si è complimentato con tutti i collaboratori e con tutti i team che hanno preso parte all’evento sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per poter portare a termine una manifestazione di questa caratura, dello stesso avviso il presidente AMSCI Teodoro Spagnolo che ha fatto un plauso all’organizzazione e a tutti i team e drivers presenti in circuito per i tre giorni di gara con grande passione e professionalità.

La soddisfazione della politica

Orgoglio nelle parole dell’assessore del Comune di Venetico l’avv. Tiziana Alesci che ha elogiato gli organizzatori e tutti i presenti per quanto realizzato e per aver dato al paese di Venetico una visibilità di livello internazionale. Presenti anche gli assessori Carmelo Giunta, Concetta Capillo e il segretario comunale Giuseppe Torre che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, soprattutto Vito Geraci che con grande passione porta avanti il movimento del modellismo dinamico facendo scoprire ai tanti il fascino di questo sport. All’interno del circuito anche diversi personaggi di spicco, tra questi Francesco Martini Coveri (proprietario della Monaco RC) e l’ingegnere F1 Mercedes Marc Stiles, Salton Dong da Shanghai per la Hobbywing leader mondiale di l’elettronica.

