Messina, salvezza raggiunta! Col Potenza basta un pari per la permanenza matematica

Missione compiuta! Il Messina pareggia contro il Potenza per 2-2 e ottiene la salvezza matematica a una giornata dal termine. Gara dalle tante emozioni e ricca di gol quella del Franco Scoglio, nel corso del penultimo turno, giocato in contemporanea. Peloritani sotto all’intervallo per via della rete di Maddaloni in avvio, ma nella ripresa cambia: Emmausso pareggia al 49′, Salvo la ribalta al 72′; all’80’ arriva il definitivo 2-2 di Steffe. Nonostante il pari, infatti, la mancata vittoria della Turris, e la sconfitta del Monopoli a Crotone, regalano la permanenza alla squadra di Modica per la terza stagione di fila.

Un’annata decisamente migliore rispetto alle precedenti, con un obiettivo raggiunto con una giornata di anticipo e senza grandi affanni. Il rischio retrocessione, infatti, da dicembre in poi non si è mai verificato. Anzi, tutt’altro: i siciliani hanno anche assaporato per larghi tratti il sogno playoff, sfumato solo nel finale. Merito di una grande rimonta a cavallo tra andata e ritorno, frutto anche di diversi colpacci esterni in casa delle big, che hanno spianato la strada a una raggiunta consapevolezza.

Risultati Serie C girone C, 37ª giornata

Messina-Potenza 2-2

Benevento-Latina 4-0

Crotone-Monopoli 3-1

Foggia-Audace Cerignola 1-2

Giugliano-Casertana 1-1

Picerno-Brindisi 0-0

Sorrento-Catania 3-2

Taranto-Avellino 1-0

Turris-Monterosi 0-0

Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 75 Avellino 66 Benevento 63 Casertana 61 Taranto 59 (-4) Picerno 57 Giugliano 52 Latina 51 Crotone 49 Foggia 48 Audace Cerignola 47 Sorrento 45 Acr Messina 44 Catania 42 Potenza 41 Turris 40 Monopoli 39 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 31 Brindisi 24 (-4)

