Messina, la senatrice Dafne Musolino si scaglia contro StrettoWeb: ingiurie e offese gratuite per un virgolettato di Cateno De Luca

Apprendiamo con stupore dalla senatrice Dafne Musolino, già fedelissima dell’on. Cateno De Luca, eletta al Senato nella lista di Sud chiama Nord, usufruendo della popolarità del sindaco di Taormina e poi traslocata in Italia Viva di Matteo Renzi, ex leader del Pd, che vuole svestire i panni del politico per “vestire” i panni di “docente” dell’informazione. Ma spieghiamo cosa è successo.

Questa mattina, come ogni giorno e come facciamo con tutti i politici che siano di destra, di sinistra o di centro, abbiamo riportato, con un articolo, la tradizionale diretta social di Cateno De Luca dove il sindaco di Taormina ha preannunciato la candidatura di Dafne Musolino nella lista di Renzi e Bonino (Stati Uniti d’Europa). E abbiamo scritto testuale, già dal titolo, “Cateno De Luca annuncia la candidatura di Dafne Musolino alle europee“. La notizia, chiara a tutti, è l’annuncio di De Luca: StrettoWeb non ha mai annunciato la candidatura di Musolino ma ha detto, con tanto di virgolette, che De Luca ha “annunciato la candidatura di Musolino“.

Apriti cielo, la senatrice Dafne Musolino, in preda alla confusione e coprendosi di ridicolo, ha iniziato ad insultare la nostra testata con toni altamente sproporzionati, da notare la locandina in basso fatta girare sui social a più non posso e poi magicamente scomparsa, e con un comunicato, che riportiamo integralmente, altamente poco rispettoso nei confronti di chi fa un’informazione libera ed appezzata. Il tutto dopo una telefonata al nostro direttore dai toni, modi e contenuti a dir poco deliranti.

L’ex assessore della giunta De Luca avrebbe fatto una figura meno risibile, mandando un semplice comunicato stampa smentendo l’annuncio di De Luca. Smentita che il nostro direttore le ha anche proposto telefonicamente, ma lei imbufalita ha rifiutato. Detto questo, rispediamo al mittente le accuse della senatrice (ed avvocato) e La invitiamo, se ritiene, a confrontarci nelle sedi opportune consci della nostra correttezza e serietà, come lei stessa ha minacciato.

Abbiamo correttamente riportato una notizia

Saremo noi a dimostrare che abbiamo correttamente riportato una notizia vera e certificata, che non è la sua candidatura bensì l’annuncio di De Luca, e le chiederemo ogni tipo di danno per le ingiurie gratuite che – lei si – sta perpetuando nei nostri confronti da questa mattina. Con un astio e un livore tra l’altro totalmente sproporzionati anche rispetto all’annuncio di De Luca, che ha detto che sarà candidata alle europee. Una dichiarazione che, anche se falsa, non rappresenta una ingiuria né una calunnia e in ogni caso verrà smentita dai fatti e può essere smentita dalla stessa interessata come molti politici hanno più volte fatto in passato per casi analoghi senza tutte queste tragedie e soprattutto senza minimamente mai pensare di mettere in mezzo i giornalisti che fanno semplicemente il loro lavoro con piena correttezza e rispetto di ogni norma legale e deontologica.

Di seguito il comunicato stampa integrale di Musolino

“Apprendo da un articolo pubblicato da Strettoweb.com che secondo Cateno De Luca sarei candidata alle europee. Notizia completamente destituita di ogni fondamento. Ho sentito il direttore della testata on line il quale, per giustificare la diffusione di una notizia falsa, ha detto che la notizia è ciò che viene riportato tra le virgolette! Con buona pace del dovere di verifica delle fonti e del dovere, primario e indiscutibile, di pubblicare notizie corrispondenti al vero!”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino che continua: “esprimo fermo biasimo per un tale modo di esercitare la professione giornalistica che sembra essersi ridotta a cassa di risonanza di personaggi che, a loro volta, si sono convinti di essere i custodi delle verità rivelate! Parafrasando un famoso regista, ‘non vorrei mai fare parte di un club che abbia gente come voi tra i suoi iscritti. Invito pubblicamente la testata StrettoWeb a rettificare la notizia riportata, chiarendo che non sono candidata alle elezioni europee e mi riservo ogni ulteriore azione e segnalazione”, conclude Musolino.

