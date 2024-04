Europee, De Luca annuncia: “Dafne Musolino sarà candidata”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, di ritorno da Roma dopo la settimana di campagna elettorale. “Siamo contenti di come sta andando questo inizio di campagna elettorale, ieri è stata una giornata emozionante nei luoghi del terremoto del 2016. Dafne Musolino? Sarà candidata alle elezioni europee, gli auguriamo di prendere più dei 50 mila voti di 5 anni fa”, sottolinea in maniera ironica De Luca.

“Abbiamo chiuso tutte le candidature per la nostra Libertà, adesso si fa sul serio ed in questa settimana faremo le ufficializzazioni del caso. Adesso servono i soldi per fare una grande campagna, siamo fiduciosi”, rimarca De Luca.

