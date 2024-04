Cateno De Luca rilancia: “Dafne Musolino si candida solo con il sostegno di Totò Cuffaro. Solidarietà a StrettoWeb”

StrettoWeb

Le elezioni europee stanno monopolizzando l’agenda politica nazionale, il tempo stringe ed entro fine aprile si dovranno presentare le liste con tutti i candidati nelle varie circoscrizioni. Tra polemiche, tensioni e minacce di querela sul nulla, l’on. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, insiste sulla candidatura, nella lista di Renzi – Bonino, della sua ex fedelissima, la senatrice Dafne Musolino, aggiungendo dei particolari su quanto sta succedendo intorno all’ex assessore di Messina.

De Luca: “Musolino si candida solo con il sostegno di Cuffaro”

“Nei corridoi romani circola la voce che Totò Renzi insiste per candidare alle elezioni Europee la nostra Daffine (anzi la senatrice della Repubblica come scrive in ogni luogo) ma lei pare che avrebbe risposto che senza il sostegno di Matteo Cuffaro non intende candidarsi”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Cateno De Luca. “Il recente nervosismo di Daffine (solidarietà a StrettoWeb) deriva da questa vicenda. Come andrà a finire? Daffine non aveva scritto in tanti commenti di suo pugno che bisogna avere rispetto per la sua storia politica avendo conseguito anche 50 mila preferenze individuali alle elezioni europee di maggio 2019? Forza Senatrice della Repubblica tra una minaccia e l’altra di querele e non solo, facci sognare“, sottolinea De Luca.

