Messina: “Letizia Forever”, l’ultimo spettacolo della rassegna “ClanDestini”. Info, orari e biglietti

Venerdì 3 e sabato 4 maggio alle ore 21:00, quarto e ultimo appuntamento della rassegna “ClanDestini” del Clan degli Attori al Museo Maria Accascina Messina, lo spettacolo “Letizia forever” scritto e diretto da Rosario Palazzolo, interpretato da Salvatore Nocera, prodotto da Teatrino Controverso e A.M.A. Factory.

Lo spettacolo, vincitore della Biennale Marte Live 2014, del Premio Festival Teatri di Vetro 2014, e selezionato al Torino Fringe Festival 2015, ha come unico interprete Salvatore Nocera, che veste i panni di Letizia, una donna sgrammaticata, esilarante, poetica, semplice e complicatissima, dal linguaggio dirompente, introspettivo, intriso di neologismi e solecismi, nonsense semiotici che diventano caricaturali non appena prendono di mira l’instabile certezza dei luoghi comuni: “Picchì, io, di mio, non la faccio troppo intelligente, la gente, intelligente di capire la storia mia, voglio dire, di capirla vera, ca la gente non è mai troppo intelligente, per me, intelligente di capire veramente le cose”.

La storia

Letizia racconta, in un flusso di coscienza incontrollato e coinvolgente, la propria esistenza segnata da soprusi, ignoranza, rocambolesche peregrinazioni emotive. Ma Letizia Forever è anche una colonna sonora, quella dei “fabulosi anni ’80”, come li definisce l’autore e regista Palazzolo. Una musica che entra in collisione con la storia o la sollecita, la sorprende. Letizia è soprattutto una distonia della personalità, un accanimento sociale, un rebus irrisolto e irrisolvibile. E suscitano una inevitabile empatia.

La carriera del regista Rosario Palazzolo

Rosario Palazzolo è drammaturgo, scrittore, regista e attore. Vincitore della XVIII edizione del Festival internazionale del teatro di Lugano, nel 2016 è stato insignito del Premio Associazione Nazionale Critici per la sua attività teatrale. Negli anni la sua scrittura è stata oggetto di studio presso alcune università italiane ed europee, con approfondimenti monografici e tesi di laurea. Per il teatro ha scritto Ciò che accadde all’improvviso, I tempi stanno per cambiare (con Luigi Bernardi), ’A Cirimonia, Eppideis, Se son fiori moriranno, Via Crudex, Ti dico una cosa segreta. Ha pubblicato Iddi – Trittico dell’ironia e della disperazione (Editoria & Spettacolo, 2016), che contiene i testi degli spettacoli Ouminicch’, Letizia forever, Portobello never dies e Santa Samantha Vs. Sciagura in tre mosse, che comprende i testi degli spettacoli Lo zompo, Mari/age e La veglia. Per la narrativa ha scritto le novelle L’ammazzatore (Perdisa Pop, 2007), Concetto al buio (Perdisa Pop, 2010), e i romanzi Cattiverìa (Perdisa Pop, 2013), La vita schifa (Arkadia Editore, 2020, proposto da Giulia Ciarapica per il Premio Strega 2020) e Con tutto il mio cuore rimasto (Arkadia, 2021, proposto per il Premio Strega da Alberto Galla).

Info sullo spettacolo: contatti, orari e costo biglietti

Per assistere allo spettacolo “Letizia forever” presso il Museo Accascina Messina, in viale della Libertà 465, è obbligatoria la prenotazione al n. 388.8110618 (chiamate o whatsapp). Inizio spettacoli ore 21:00. Biglietto € 15.

