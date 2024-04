Messina, a Palazzo Zanca ultimo incontro sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

StrettoWeb

Si è concluso, con la Sesta Municipalità del comune di Messina, il ciclo di incontri organizzati per la discussione del PUMS. “Attraverso i contributi dei tecnici e le osservazioni del Consiglio, è stato possibile affrontare gli aspetti connessi alla viabilità dell’estrema parte Nord della città, in linea con le caratteristiche e le esigenze peculiari della zona”, afferma il vicesindaco Salvatore Mondello. “Un sentito ringraziamento al Presidente e ai Consiglieri presenti, per la preziosa collaborazione, per il garbo istituzionale e la condivisione di tutti i temi trattati“, conclude Mondello.

Cos’è il Pums?

Il PUMS è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità della vita in città. Prevede un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta, e promuove un’innovazione fondamentale mettendo al centro le persone, piuttosto che la gestione del traffico automobilistico. Principi guida che rendono i cittadini e il territorio protagonisti principali della costruzione del Piano e della sua attuazione.

