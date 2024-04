Messina, inaugurato il parcheggio d’interscambio “ex Gasometro” | FOTO

StrettoWeb

E’ stato inaugurato poco fa il parcheggio di interscambio a raso denominato “ex Gasometro”, alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del direttore generale di ATM Claudio Iozzi, del RUP Salvatore Grillo, del direttore lavori Agostino La Rosa e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice C&C Infrastrutture srl.

Progetto

Il progetto, per un importo dei lavori di €. 753.724,32, insiste in un’area che si estende per circa 8500 mq, di cui 7100 adibiti a parcheggio e 1400 a verde e marciapiedi di servizio. La struttura contiene complessivamente 295 posti, nell’ambito dei quali ne sono stati previsti 9 per auto elettriche in prossimità delle 4 colonnine di ricarica, 9 per utenti diversamente abili e 3 parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza o a famiglie con bambini piccoli. Il parcheggio è dotato di un sistema di gestione dei flussi in ingresso e in uscita ed esazione completamente automatizzato e controllato da remoto presso una control room, con due casse di cui una che consente il pagamento con qualsiasi tipo di moneta (contanti/elettronica) e l’altra esclusiva per carte di credito.

Sono state previste due uscite, una sul viale della Libertà che consente alle autovetture di procedere in direzione nord e l’altra sul viale Giostra per tutte le direzioni. È stato predisposto un sistema di videosorveglianza con telecamere fisse, dome e multisensor in grado di controllare 24 ore su 24 l’intera area di parcheggio.

Le parole di Basile

“Una struttura all’avanguardia – ha dichiarato il sindaco Basile – in linea con il trend moderno che connota la mobilità che l’Amministrazione comunale ha voluto per la nostra città. Un complesso di progetti e iniziative, studiati per mettere ordine al caos, introducendo parametri innovativi e funzionali”.



Mondello: “giorno importante”

è un giorno importante – ha proseguito il vicesindaco Mondello – perché Messina viene arricchita da un’ulteriore opera che serve una zona ad alta concentrazione di traffico, che necessitava di un parcheggio efficiente e moderno, al servizio dei residenti e di chi arriva da fuori, che può da subito organizzarsi con il trasporto pubblico. Migliorare la vivibilità della città è possibile, sia con l’impegno dell’Amministrazione alla costante ricerca di soluzioni ottimali ma soprattutto con la collaborazione di tutti i cittadini. Insieme sarà possibile dare una svolta determinante, per una città moderna e veloce”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.