Messina, inaugurati al plesso di Papardo dell’IC Evemero i murales “Le quattro stagioni”

Si è tenuta oggi, giovedì 11 aprile, nei locali del plesso di Papardo del 19° IC “Evemero da Messina”, la cerimonia di inaugurazione dei murales “Le quattro stagioni” realizzati nell’ambito del progetto Service-Learning “Il Bello salva la Scuola”. All’appuntamento ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione del sindaco Federico Basile l’assessore al ramo Pietro Currò, e presenti le dirigenti scolastiche rispettivamente, dell’Evemero Angela Mancuso e del liceo artistico Basile Caterina Celesti, con una delegazione di docenti dei due istituti, oltre al vicepresidente vicario della VI Municipalità Salvatore Scandurra, una rappresentanza dei Carabinieri della locale stazione di Ganzirri e padre Antonello parroco della Parrocchia, sempre di Ganzirri. I murales sono stati realizzati dagli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ C del liceo artistico statale “E. Basile, con il contributo di alcuni allievi del corso C della scuola secondaria di I grado dell’Evemero.

L’Assessore nel suo intervento di saluto ha tenuto a sottolineare la vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale alle Scuole cittadine e in particolare nell’apprezzare i contenuti e gli obiettivi cui tendono i progetti di service – learning “progetti importanti per la crescita formativa dei nostri ragazzi in quanto si tratta – ha detto Currò – di proposte pedagogiche che uniscono il service inteso come cittadinanza e il learning quale acquisizione di competenze professionali e didattiche affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità, per essere cittadini del domani”. Difatti, secondo le finalità del servizio-apprendimento, il progetto si è concretizzato con la riqualificazione e la valorizzazione del plesso dove gli alunni trascorrono gran parte delle loro giornate. I locali scolastici sono stati abbelliti con murales a tutta parete su “Le quattro stagioni”, al fine di sensibilizzare i ragazzi e sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il rispetto per i luoghi circostanti. La cerimonia è stata allietata dall’esibizione dell’alunno Andrea Bonfiglio, della classe di violino del prof. Alibrandi.

