Messina, i divieti di sosta per attività di scerbatura

Proseguiranno da venerdì 26 aprile gli interventi di scerbatura in varie strade cittadine, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. Da venerdì 26 aprile sino al 28 maggio, nella fascia oraria 6-14, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, a Santa Lucia sopra Contesse, nelle vie Rostagno, Comunale, dei Ginepri, delle Palme, degli Aranci, Begonie, Gardenie, dei Gladioli, dei Pini, delle Margherite, delle Viole, dei Girasoli, delle Rose, delle Orchidee, dei Garofani, dei Rododendri, dei Ciclamini, dei Biancospini, delle Mimose, dei Tulipani e dei Gigli.

Da lunedì 29 aprile al 10 maggio, nella fascia oraria 20-6, nel quadrato Manzoni basso, nelle vie Manzoni, viali Giostra e Regina Elena, Pepe, Palermo, Garibaldi, Legnano, Legano e Cicala.

Dal 6 maggio sino al 4 giugno, durante la fascia oraria 6-16, a Montepiselli, nella piazzetta della palestra e nelle vie Gelone, Noviziato Casazza, Chione, Salita Montepiselli e Sciva, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

