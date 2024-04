Messina, furto nella Palestra comunale di Ritiro

StrettoWeb

“A nome di tutto il Consiglio della V^ Municipalità – dichiara il Presidente Raffaele Verso – esprimo piena solidarietà per il grave atto subito dall’ASD Castanea Basket 2010, società che svolge le proprie attività all’interno della palestra con passione e impegno, con l’obiettivo anche di offrire ai giovani del territorio alternative sane alla strada. Nei prossimi giorni – prosegue Verso – chiederemo all’Ass. Finocchiaro di convocare una riunione, invitando i dirigenti dell’ASD Castanea Basket 2010, affinché insieme si possano trovare soluzioni per rendere la palestra sicura e la società possa continuare le proprie attività sportive in modo sereno”.

Negli ultimi tempi il territorio della V^ Municipalità è sempre più oggetto di preoccupanti episodi vandalici “rispetto ai quali – conclude il presidente Verso – chiediamo alle istituzioni e alle forze dell’ordine di essere più presenti sul territorio e di intervenire in modo da identificare i colpevoli, i cittadini hanno bisogno di risposte”.

