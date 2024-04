Messina, effettuato sopralluogo a Villa Dante | FOTO

StrettoWeb

Oggi la 5ª Commissione Consiliare del comune di Messina ha effettuato un sopralluogo in presenza anche dell’assessore allo sport Massimo Finocchiaro e del presidente della Messina Social City, dott.ssa Valeria Asquini, all’interno dell’area ancora cantiere di Villa Dante. Durante la visita sono state evidenziate tutte le novità che verranno presentate alla città, come il nuovo spazio dedicato a bambini ed anziani con una struttura green interamente realizzata in legno e vetro, la nuova area fitness, il parco giochi, le piste per gli skateboard, il campo da bocce e l’Arena totalmente rimodernata sia nel campo da gioco, che negli spalti con sedute nuove per gli spettatori.

“Quello che si è potuto constatare in generale è un buono avanzamento dello stato dei lavori considerando l’elevato numero di interventi intrapresi che hanno interessato l’intera villa”, è quanto afferma il consigliere Raffaele Rinaldo. “Infatti, dopo l’apertura degli spazi dedicati al gioco, già fruibili dalla cittadinanza, come il campo da Padel, di Calcetto e i campi da Tennis, ci aspettiamo che molto presto anche il resto dell’intera struttura possa finalmente essere aperta ed essere come merita, un punto di riferimento per l’intera città“, conclude Rinaldo.

