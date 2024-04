Messina, ecco le prossime audizioni della commissione Ponte

StrettoWeb

“Avendo in data odierna concordato con la Società dello Stretto le prime tre audizioni su aspetti specifici dell’opera, Vi comunico il programma delle prossime sedute”, è quanto afferma il presidente della Commissione Ponte, Avv. Giuseppe Trischitta.

15 aprile, 13:30, audizione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Direttore Generale in riferimento alle osservazioni e alle richieste che formuleranno nel corso della Conferenza dei Servizi che si terrà il giorno successivo;

Audizione Tecnica Espropri

17 aprile – ore 11:30

Ing. Gioacchino Lucangeli ( responsabile della struttura espropri della Società )

Ing. Michelangelo Difrancesco ( responsabile unico del procedimento )

A seguire approfondimento con Consiglieri II e VI Municipalità Messina;

Audizione Tecnica Sisma

22 aprile – ore 11:30

Presenti in Consiglio:

Ing. Achille Devitofranceschi ( si è occupato della progettazione della metropolitana di Roma. Dirige l’Unità Operativa di progettazione di opere civili di ANAS occupandosi di strade e ponti ).

Ing. Massimo Tarquini Guetti ( ha partecipato, come ingegnere strutturista, alla progettazione di massima del ponte sospeso (Dicembre 1992) attraverso: lo sviluppo di un programma di calcolo per la determinazione della configurazione iniziale dei ponti sospesi, la partecipazione alla redazione delle Specifiche di Progetto, il predimensionamento dei cavi portanti e delle strutture in acciaio dell’impalcato e delle torri di sospensione del ponte)

Collegamento video:

Prof. Enzo Faccioli ( Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Consulente Scientifico in Ingegneria Sismologica e Ingegneria Sismica presso lo Studio Geotecnico Italiano)

Audizione Tecnica Percorribilità Ferroviaria

23 aprile – ore 11.30

Presenti in Consiglio:

Ing. Eugenio Fedeli ( dirigente della Società dello Stretto quale responsabile dell’ alta Sorveglianza Progettazione Ferroviaria / Innovazioni e Tecnologie. Precedentemente è stato Direttore Tecnico di RFI), Ing. Achille Devitofranceschi.

