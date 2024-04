Messina, ecco i nuovi cestini per la raccolta differenziata

StrettoWeb

“Messinaservizi Bene Comune come da programma.. continua la sostituzione dei cestini getta carte nelle strade cittadine con quelli adatti alla raccolta differenziata”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Da ieri si sono avviate le prime sostituzioni nell’area Sud della città (Giampilieri- S.Stefano Briga -Tremestieri) per poi passare all’area Centro e Nord. Questa iniziativa è finalizzata a migliorare la pulizia e l’ordine urbano, rendendo la nostra città ancora più accogliente per residenti e turisti”, rimarca Basile.

“Contiamo sul contributo di tutti i cittadini per mantenere pulite le nostre strade e utilizzare correttamente i nuovi cestini. InsieME possiamo fare la differenza”, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.