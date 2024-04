Messina, De Luca: “accolta la mia richiesta di risarcimento danni per ingiusta detenzione”

StrettoWeb

“E’ stata accolta la mia richiesta di risarcimento danni e quella di Carmelo Satta per ingiusta detenzione. L’udienza è stata fissata presso la Corte di Appello di Messina per il prossimo 23 maggio. Io, Carmelo Satta ed altri siamo stati assolti in primo ed in secondo grado dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale”, annuncia Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.

“La Procura della Repubblica di Messina ha rinunciato a ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione dopo aver ottenuto il nostro arresto l’8 novembre 2017 dopo tre giorni dalla mia rielezione al Parlamento Siciliano ed un giorno prima dell’ ultima udienza del processo che ha registrato il mio primo arresto del 27 giugno 2011. Sono incensurato ed a testa alta continuo a lottare i poteri forti ed il sistema politico mafioso“, conclude De Luca.

