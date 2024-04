Messina, controlli alla “fiera storica” di Sant’Agata di Militello, 3 denunce

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, in concomitanza con la tradizionale “fiera storica” di Sant’Agata di Militello che ogni anno raduna numerose persone, i Carabinieri della locale Compagnia, hanno intensificato i controlli del territorio predisponendo pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore serali e notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 110 veicoli e più di 160 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per violazioni che possono mettere in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato due persone all’Autorità Giudiziaria.

La prima per guida in stato di ebrezza, in quanto trovata ubriaca alla guida e la seconda, invece, per porto abusivo di un bastone con punte acuminate, che i militari hanno sottoposto a sequestro. Nell’ambito dell’attività antidroga un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e veicolare, estesa poi anche al domicilio dell’individuo, i Carabinieri hanno trovato nella disponibilità dell’indagato oltre 40 grammi di marijuana.

Due giovani, rispettivamente di 20 e 23 anni, sono stati invece segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti in quanto trovati in possesso di dosi di hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

