Messina, consegnata la cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza | FOTO

Consegnata la cittadinanza onoraria del comune di Messina alla Guardia di Finanza. Un significativo riconoscimento conferito dal Consiglio comunale con unanime consenso e consegnato oggi pomeriggio nell’Aula consiliare di palazzo Zanca al Corpo della Finanza, in occasione del 250° anniversario della sua fondazione.

Basile: “momento importante”

“Tengo a sottolineare l’importanza di questo momento che si caratterizza con la consegna di un atto amministrativo già esitato dal Consiglio comunale costituisce non forma ma sostanza”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Ritengo da Sindaco e cittadino che forse mai in passato aveva avuto questo rilievo, rappresenta un segnale di vicinanza a tutte le forme di collaborazione ringrazio Sua eccellenza il prefetto che rappresenta lo Stato italiano ringrazio tutte le forze armate e in questa circostanza la Guardia di Finanza che, giornalmente come tutte le altre, assolve ad importanti compiti, assicurando a tutti protezione, sicurezza, serenità, giustizia sociale e libertà”, conclude Basile.

