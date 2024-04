Messina, a Palazzo Zanca faccia a faccia tra Atm e le organizzazioni sindacali

StrettoWeb

A Palazzo Zanca primo confronto tra i consiglieri comunali di Messina, i rappresentanti di Atm ed i sindacati (tra gli altri Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa) che hanno lamentato nelle ultime settimane i provvedimenti aziendali. Commissione richiesta dal consigliere del Partito Democratico, Felice Calabrò.

Il commento di Atm

In merito a quanto emerso nella commissione consiliare, i vertici di Atm Spa commentano: “innanzitutto, ringraziamo il presidente della commissione e tutti i consiglieri comunali per l’invito. Purtroppo, oggi non abbiamo avuto modo di replicare agli interventi di sindacalisti e consiglieri perché i tempi del dibattitto si sono dilatati eccessivamente e la seduta è stata riaggiornata a lunedì prossimo. In quell’occasione replicheremo ai vari argomenti all’ordine del giorno della riunione odierna e chiariremo, di fronte ai rappresentanti della città, che la realtà all’interno dell’azienda è ben diversa da quella rappresentata in maniera strumentalmente distorta da alcune delle organizzazioni sindacali. Prendiamo inoltre atto con grande soddisfazione che tutti i sindacalisti e tutti i consiglieri intervenuti hanno riconosciuto ed evidenziato come Atm spa garantisca un servizio di trasporto pubblico efficiente. Ribadiamo infine che il management di questa azienda non si è mai sottratto al confronto e, come anticipato, lunedì torneremo in commissione per fugare ogni dubbio sulla bontà delle nostre azioni, con la consueta serenità di chi lavora quotidianamente per cercare di garantire i servizi alla città”.

