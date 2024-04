Messina, Carreri (Sud chiama Nord): “Forza Italia non esiste più”

StrettoWeb

“Con le odierne dimissioni del consigliere Cosimo Oteri, prendiamo atto che in città il partito di Forza Italia non esiste più”. Lo dichiara il segretario cittadino di Sud chiama Nord, Nino Carreri. “Un partito che in campagna elettorale si è presentato agli elettori messinesi con l’ambizione di guidare la città, in poco meno di due anni, scompare dalla scena politica cittadina“, rimarca Carreri.

“A destare scalpore sono state le parole dello stesso consigliere Oteri che sottolineano lo scarso peso politico della deputazione messinese di Forza Italia unitamente alla disaffezione nei confronti del territorio messinese. Parole che pesano come macigni sul partito guidato da Renato Schifani, ormai distante nei fatti dalla nostra città”, conclude Carreri.

