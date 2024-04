Messina: Carlo Calenda presenta il libro “Il Patto”

StrettoWeb

Sabato 20 aprile, alle 11 presso il Teatro Cristo Re di Viale Principe Umberto 89, a Messina, il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, presenterà il libro “Il Patto. Oltre il trentennio perduto” in cui affronta il tema della crisi della politica e della sua credibilità degli ultimi 30 anni e propone le soluzioni per il rilancio dell’Italia. Il fondatore di Azione, traccia la necessità “di un nuovo Patto per riformare il paese, che non potrà essere un lavoro di parte, ma un percorso unificante nello spirito repubblicano dettato dalla Costituzione” e che serve per invertire la rotta dopo trent’anni in cui “tutti gli indicatori economici, sociali, culturali italiani sono peggiorati rispetto ai grandi paesi europei”.

Sarà un’occasione importante per il partito messinese e siciliano che dimostra l’attenzione che il leader nazionale ripone per questa regione. Durante l’incontro verranno affrontati numerosi temi di politica nazionale ed europea. In quest’ottica si configura anche la presenza, insieme ai dirigenti regionali e provinciali di Azione, dei già ufficializzati candidati alle europee per la circoscrizione Isole, Giangiacomo Palazzolo e Sonia Alfano.

