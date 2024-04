Messina, Cancellieri (AssoCEA) punta alla conservazione dei mammiferi marini del Santuario Pelagos

StrettoWeb

“Nella Giornata Nazionale del Mare richiediamo nuovamente come AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale il sostegno per l’iniziativa di adesione alla Carta Pelagos dei Comuni, anche non rivieraschi e/o non confinanti con il Santuario, che manifestano la loro volontà di partecipare e contribuire, nelle loro azioni secondo la loro dimensione, alla implementazione operativa di tutte le misure utili alla conservazione dei mammiferi marini del Santuario Pelagos”, è quanto afferma l’Ing. Francesco Cancellieri, Presidente dell’Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina APS.

“La presente anche alla luce degli avvenimenti che hanno visto ancora una volta la morte di questi animali in via di estinzione nel Mar Mediterraneo”, conclude Cancellieri.

