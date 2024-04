Messina, cambia il programma delle audizioni sul Ponte sullo Stretto in commissione | DETTAGLI

StrettoWeb

L’avvocato Giuseppe Trischitta, presidente della commissione consiliare del Comune di Messina dedicata al Ponte sullo Stretto, comunica che durante la seduta del 22 aprile non ci sarà l’audizione tecnica sul sisma ma quella sul vento con un ospite di assoluto prestigio e competenze quale il Prof. Giorgio Diana, considerata la massima autorità in Italia, e uno dei migliori al mondo, nel campo dell’aerodinamica e dell’elasticità delle grandi strutture civili. Direttore del Centro di ricerca per l’ingegneria del vento. Progettista del ponte sullo Stretto di Messina per gli aspetti relativi alla aeroelastica e alla percorribilità stradale ferroviaria del ponte.

Audizione Tecnica Vento

22 aprile – ore 11:30

Presenti in Consiglio:

Ing. Achille Devitofranceschi ( si è occupato della progettazione della metropolitana di Roma. Dirige l’Unità Operativa di progettazione di opere civili di ANAS occupandosi di strade e ponti )

Ing. Alessandro Piccareta

Collegamento video:

Prof. Ing. Giorgio Diana ( Politecnico di Milano – Professore Emerito Ingegneria Meccanica .Ha condotto le analisi di aerodinamica e aeroelastica nell’ambito dei progetti dei ponti Stonecutters bridge (Hong-Kong) e Talavera -Spagna).

Restano confermate :

15 aprile , 13:30, audizione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Direttore Generale in riferimento alle osservazioni e alle richieste che formuleranno nel corso della Conferenza dei Servizi che si terrà il giorno successivo;

Audizione Tecnica Espropri

17 aprile – ore 11:30

Ing. Gioacchino Lucangeli ( responsabile della struttura espropri della Società ) ‘

Ing. Michelangelo Difrancesco ( responsabile unico del procedimento )

A seguire approfondimento con Consiglieri II e VI Municipalità Messina;

Audizione Tecnica Percorribilità Ferroviaria

23 aprile – ore 11.30

Presenti in Consiglio:

Ing. Eugenio Fedeli ( dirigente della Società dello Stretto quale responsabile dell’ alta Sorveglianza Progettazione Ferroviaria / Innovazioni e Tecnologie. Precedentemente è stato Direttore Tecnico di RFI)

Ing. Achille Devitofranceschi

Sarà fissata una nuova data per l’ Audizione Tecnica Sisma con ospiti :

Ing. Achille Devitofranceschi ( si è occupato della progettazione della metropolitana di Roma. Dirige l’Unità Operativa di progettazione di opere civili di ANAS occupandosi di strade e ponti ).

Ing. Massimo Tarquini Guetti ( ha partecipato, come ingegnere strutturista, alla progettazione di massima del ponte sospeso (Dicembre 1992) attraverso: lo sviluppo di un programma di calcolo per la determinazione della configurazione iniziale dei ponti sospesi, la partecipazione alla redazione delle Specifiche di Progetto, il predimensionamento dei cavi portanti e delle strutture in acciaio dell’impalcato e delle torri di sospensione del ponte)

Collegamento video:

Prof. Enzo Faccioli ( Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Consulente Scientifico in Ingegneria Sismologica e Ingegneria Sismica presso lo Studio Geotecnico Italiano).

