Messina, Barbera contro Oteri: “Forza Italia non è il partito di chi avanza pretese personali”

“Forza Italia non è il partito di chi avanza pretese personali e in caso contrario sbatte la porta a va via”. Lo dice, in una nota, il coordinatore cittadino di Forza Italia a Messina, Antonio Barbera, dopo la scelta del consigliere comunale Cosimo Oteri di lasciare gli azzurri e passare al Gruppo Misto di Palazzo Zanca.

“Oteri non è il ‘medico’ del partito e non accettiamo diagnosi da chi non è in grado di farne. Il consigliere comunale – ricorda Barbera – non si è mai tesserato a Forza Italia. Per quanto riguarda, inoltre, l’attività dei nostri parlamentari – osserva – il loro impegno è massimo e quotidiano con risultati importanti per il territorio. Analoghe considerazioni – prosegue il coordinatore messinese – vanno fatte nei confronti della segretaria regionale, alla quale va riconosciuto il giusto rispetto. Forza Italia è quanto mai viva e da sempre un partito forte in Sicilia, confermandosi un riferimento per i moderati e per coloro che concepiscono la politica con spirito di squadra e di servizio. La nostra solidità è rinsaldata dai risultati dei recenti turni elettorali in diverse regioni italiane e dai sondaggi che ci danno in crescita sul dato nazionale”, conclude l’esponente politico.

