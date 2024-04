Messina, l’assessore regionale Elvira Amata candidata alle Europee

StrettoWeb

“Stamattina non potevamo non accompagnare per l’autentica della firma negli uffici del Comune di Messina del nostro Assessore Regionale al Turismo Elvira Amata, necessaria per la sua candidatura alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno”, è quanto comunica il capogruppo a Palazzo Zanca di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni.

“Confido molto nel sostegno di quegli amici che condividono il nostro progetto politico ma che soprattutto hanno già apprezzato il grande lavoro che per la Sicilia sta facendo la nostra Elvira in tema di Turismo e non solo. Una nuova sfida ci aspetta”, conclude Gioveni.

