Messina: da oggi a domenica al via la Paper Week 2024

StrettoWeb

Oggi 8 aprile fino a domenica 14 aprile a Messina “La Paper Week 2024“, la settimana dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità. Previsti tanti momenti con gli studenti e appuntamenti social per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sulle pagine social di Messinaservizi Bene Comune per spiegare l’importanza del riciclo, con la trasformazione della carta da rifiuto a risorsa e appuntamenti con gli studenti.

Durante la Paper Week, la Messinaservizi Bene Comune nell’ambito del progetto “Messina 2030” siglato insieme alle Società partecipate comunali e all’Ufficio scolastico provinciale di Messina, incontrerà gli studenti nelle scuole, con momenti educativi e interattivi che serviranno a coinvolgere direttamente gli studenti offrendo loro conoscenze e strumenti pratici per riconoscere il valore della carta come risorsa e l’importanza di una corretta raccolta differenziata. Attraverso attività didattiche e discussioni, gli studenti diventeranno ambasciatori del riciclo della carta presso le loro famiglie e nella comunità.

Verranno illustrati ai ragazzi pure fatti e statistiche con numeri e curiosità sul riciclo della carta a Messina, spiegando perché è fondamentale incrementare la raccolta differenziata. Infine, tanti giochi come “Trova l’Intruso“, dove i partecipanti dovranno identificare oggetti che non dovrebbero essere smaltiti con la carta (come scontrini fiscali, carta oleata, o fazzoletti usati).

E da domani, via anche le visite all’impianto di Selezione di Pace per la manifestazione ‘RicicloAperto’ di cui fa parte anche la Paper Week. Martedì 9 aprile difatti, alle 9, un gruppo di studenti dell’Istituto La Pira Gentiluomo visiterà l’impianto di Pace, e, subito dopo, alle 10.30, toccherà ad un gruppo di alunni dell’IIS F. Maurolico e del Liceo Scientifico Galilei (Spadafora); venerdì 24 alle 9 ci sarà la visita di un gruppo di alunni dell’istituto Albino Luciani e poi alle 10.30 sarà il turno di un altro gruppo di ragazzi dell’IIS F. Maurolico.

Domenica 14 aprile infine, riflessione finale sulla settimana, con un invito a continuare le buone pratiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.