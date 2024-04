Messina, al via il progetto “Happy and Healthy”

StrettoWeb

Avrà il via a partire da maggio l’iniziativa “Happy and Healthy” dell’associazione “I bravi ragazzi”. Il progetto, finanziato nell’ambito del programma ESC 30 (European Solidarity Corps) si pone l’obiettivo di sensibilizzare e migliorare lo stile di vita dei giovani che soffrono di disturbi alimentari di qualsiasi genere.

E, infatti, le attività previste dall’iniziativa interesseranno un gruppo di venti ragazzi (ancora in fase di selezione) che parteciperanno a 2 incontri al mese per la durata di nove mesi con una nutrizionista, la giovane Eden Saitta, appena laureata, che gratuitamente offrirà loro consigli e li guiderà verso uno stile di vita alimentare sano.

Ma non solo: si terranno anche 2 cene al mese per sette mesi durante le quali, in un contesto di convivialità e socialità, i giovani mangeranno cibi e piatti salutari, approfondendo come con spesso prodotti che si trovano facilmente si possono preparare delle pietanze squisite ma sane allo stesso tempo. Nel frattempo, si terranno anche delle giornate all’insegna del ping pong, con i ragazzi che si affronteranno in delle partitelle per aumentare la coesione del gruppo.

Al momento il gruppo è in fase di costituzione. È possibile partecipare contattando il numero 3455915130 o inviando una mail a ibraviragazzi@gmail.com.

