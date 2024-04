Messina, al Teatro dei 3 Mestieri in scena “Bukowski – a night with Hank”

StrettoWeb

Sarà un fine settimana particolarmente intenso per il Teatro dei 3 Mestieri di Messina che venerdì 5 aprile dalle 20.30 ospiterà l’inaugurazione della mostra “L’anima a colori” di Maria Spoto, organizzata nell’ambito del progetto Teatrart di Dania Mondello (con apericena su prenotazione a questi numeri 090.622505 – 349.8947473).

Sabato 6 aprile alle 21.00 e domenica 7 aprile alle 19.00 andrà in scena lo spettacolo “Bukowski – a night with Hank” (Produzione Teatro dei Limoni), di D. Francesco Nikzad, diretto e interpretato da un magnetico Roberto Galano e le musiche originali composte da Antonio Catapano.

Presentazione spettacolo: Io non sono Bukowski. Charles non era Bukowski. E nessuno sarà mai Bukowski. C’è qualcosa nascosto, protetto dai litri di alcol che marciscono nel fegato, dalle scopate, dalle perversioni e l’odio per una mondo pieno di figli di puttana. Qualcosa di così puro che può appartenere solo a un angelo. Ma gli angeli non esistono, e se esistono hanno le ali di carta che si bagnano alla prima goccia di pioggia. Esiste, invece, una notte che divide il mito dello scrittore dal fragile ubriacone perdente. Una notte sola. Soltanto lui e il suo piccolo uccello azzurro nel cuore. Una notte con Hank.

Biografia Mara Spoto

Nata a Messina il 10 giugno 1994, Mara ha coltivato una profonda connessione con il mare fin dalla sua infanzia, ispirata dalla passione trasmessa da suo padre e dal fratello per l’oceano. Cresciuta con l’amore incondizionato dei nonni, Mara sin dall’adolescenza ha nutrito una passione per l’arte. Ha presto abbandonato le matite per abbracciare la pittura, scoprendo che il pennello le permetteva di comunicare in modo più profondo le sue emozioni. Per lei, il mare non è solo un luogo fisico, ma un riflesso del legame con la sua famiglia. La sua ricerca della madre viene rappresentata nel suo soggetto marino preferito: la balena, animale di profonda bellezza, l’archetipo della maternità.

Le sue opere sono una miscela di colori vivaci e forme fluide, capaci di trasmettere una sensazione di leggerezza e profondità. Le sue tele sono animate da paesaggi che evocano una sensazione di libertà e di infinito, offrendo uno spazio di riflessione e di riconnessione con le radici e le emozioni più profonde. Ogni pennellata sulla tela è un passo verso una dimensione dove il tempo si dissolve e le restrizioni svaniscono, lasciando spazio solo alla pura espressione del sé.

In questa mostra, scoprirete le molteplici sfaccettature della visione di Mara sulla libertà. Ogni opera sarà un invito a liberare la mente e ad abbracciare la bellezza del mondo che ci circonda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.