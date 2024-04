Follia a Messina: aggredito da 4 ragazzini, anziano finisce in ospedale

StrettoWeb

Ha dell’incredibile quanto successo ieri pomeriggio a Messina lungo la Panoramica dello Stretto dove 4 ragazzini, a bordo di due scooter, hanno aggredito violentemente un anziano signore. La barbara violenza dei minorenni ha costretto l’uomo a finire in ospedale con gravi ferite, anche se non è in pericolo di vita.

La dinamica

L’anziano signore stava rientrando da una giornata trascorsa insieme al nipote, quando uno scooter, che si faceva largo nel traffico di Messina, li ha investiti. L’uomo, dopo aver rimproverato i giovanissimi della “bravata”, è stato aggredito e malmenato. Per fortuna, i minorenni sono stati messi in fuga da alcuni automobilisti che si trovavano nelle vicinanze e l’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118.

