Meloni schiaffeggia la sinistra sullo scioglimento dei Comuni: “intervenire a Bari doveroso”. Il precedente di Reggio: cos’ha detto il premier

Nei giorni scorsi anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuto sul dibattito acceso dalla sinistra in difesa dell’Amministrazione Comunale di Bari relativamente allo scioglimenti dei Comuni. Un caso che ha riacceso la ferita di Reggio Calabria, primo e unico Comune Capoluogo di Provincia sciolto dal Governo nel 2012. Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa a Porta a Porta la sera del 4 aprile, ha usato parole durissime che inchiodano l’ipocrisia della sinistra: “Io non avrei politicizzato questa questione, ma è stato doveroso da parte del Ministro dell’Interno che ringrazio, inviare la Commissione d’Accesso a Bari all’indomani di un’inchiesta che aveva portato all’arresto di oltre 100 persone e al commissariamento della società dei trasporti e della mobilità di Bari che è interamente partecipata dal Comune. Era doveroso inviare la commissione, le accuse rivolte a Piantedosi sono vergognose. La commissione d’accesso non è finalizzata allo scioglimento, ma ad una verifica. Ed è una verifica doverosa. Qualsiasi governo lo avrebbe fatto di fronte a qualsiasi comune: noi non abbiamo fatto alcuna forzatura a mandare la commissione d’accesso, avremmo invece fatto una forzatura se non avessimo mandato la commissione d’accesso. Ed è questo che vorrei capire dal Pd e dalla sinistra che si straccia le vesti. Il Governo sta facendo quello che era giusto fare, cioè mandare e fare le proprie verifiche. Non è una questione politica. Questo governo ha sciolto diversi comuni, come i precedenti governi, e nessuno si è mai stracciato le vesti“.

Sul caso dello scioglimento dei Comuni, Giorgia Meloni è stata particolarmente netta con un velato riferimento al precedente di Reggio Calabria: “Possiamo discutere se la norma sullo scioglimento dei comuni sia una norma adeguata, e sono aperta a discuterne. Ma non si può chiedere che amministrazioni di sinistra siano trattate in modo diverso da tutte le altre. Adesso improvvisamente per la sinistra dovrebbero le regole: quest’Italia in cui la sinistra ha più diritti degli altri, non mi ha mai convinto e non mi convince adesso“.

L’unico precedente di un Comune Capoluogo di Provincia, nonché Città Metropolitana, sciolto per presunti legami con la criminalità è stato proprio quello di Reggio Calabria, 12 anni fa, quando governava la destra. Le parole di Meloni si possono interpretare con un netto e chiaro ‘cambiamo la norma, ma dopo che per la sinistra a Bari varranno le stesse regole utilizzate per la destra a Reggio‘.

