Meloni in Basilicata: “abbiamo fatto molto di più di tanti governi di sinistra”

StrettoWeb

Il premier Giorgia Meloni è a Potenza nell’ultimo giorno di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata a sostegno di Vito Bardi. “Voglio ringraziare i leader del centrodestra. Noi siamo insieme per scelta. Non credete alle fake news di chi tenta di mettere in zizzania tra di noi per poter mettere in difficoltà il governo. Questo governo ha prodotto più di quanto hanno fatto i governi del centrosinistra messi insieme. Messi insieme con lo scotch“, rimarca il Premier.

“Noi siamo quelli del governo che ha messo più soldi di tutti nel fondo sulla sanità. Abbiamo aiutato le famiglie e le madri, specie quelle lavoratrici. E’ così che si costruisce la vera parità, non me ne frega che mi chiamino presidenta, la vera parità è non costringere la donna a rinunciare a qualcosa, a un lavoro per avere un figlio, le due cose devono stare insieme”, conclude Meloni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.