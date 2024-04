Mediterranean Life, parla Versace: “chi non vorrebbe un progetto così? Però…”

StrettoWeb

Nel corso del suo intervento a Radio Febea, in cui ha anche parlato della questione Reggina, il Vice Sincado metropolitano Carmelo Versace ha affrontato vari argomenti, rispondendo a domande degli ascoltatori. Una di queste è stata sul Mediterranean Life, il futuristico progetto ideato dall’imprenditore reggino Giuseppe Falduto ma fermo al palo da anni.

“Quale politico rifiuterebbe un progetto che mette in campo 4 mila posti di lavoro?”, ha detto Versace rispondendo a chi pensa che non ci sia volontà politica nell’approvare il progetto. “Come volontà politica ci siamo espressi votando in Consiglio. Poi però c’è la parte tecnica”, ha precisato. E si è chiesto: “mi viene difficile pensare che si possano realizzare grattacieli nella nostra costa, per le caratteristiche del nostro territorio, ma c’è una struttura amministrativa che ci sta lavorando. Il signor Falduto è un imprenditore ed ex amministratore della nostra città, va ringraziato, ma non bisogna accanirsi. Un ‘ni’ non significa che c’è una volontà politica contraria. Di certo non si può attendere così tanto tempo, bisogna mettere una parola fine a questa storia, o dire ‘sì’ e motivarlo o dire ‘no’ e spiegare perché”, ha aggiunto.

