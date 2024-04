Matteo Salvini: “io sto con l’Ucraina”. E sul suo rapporto con Meloni…

StrettoWeb

Matteo Salvini mette tutti a tacere e lo dice a chiare lettere: lui sta con l’Ucraina e garantisce che per guidare l’Unione europea c’è anche la Lega. Il leader del Carroccio, in una lunga intervista al direttore di Libero, Mario Sechi, fa il punto subito dopo la bocciatura della mozione di sfiducia nei suoi confronti alla Camera. Salvini spiega che “l’accordo con il partito di Putin non esiste più” e lui non “si sente di destra“.

Il vicepremier parla, ancora, dei suoi rapporti con Giorgia Meloni rimarcando che con la premier ha creato una buona intesa dopo che si sono conosciuti stando al governo. “Ci frequentiamo non solo a Palazzo Chigi“, ha sottolineato, spiegando di essere d’accordo con Marine Le Pen sull’Ucraina. Chi viene aggredito ha il “diritto- dovere di difendersi“.

Salvini ha chiarito che il suo no a Ursula Von der Leyen “non è personale” ma “in Europa si sono persi 5 anni“. E per questo “non possono essere i protagonisti in negativo i protagonisti di domani“. Salvini prende poi le difese del generale Vannacci: “Condivido buona parte delle sue idee. Sarà un valore aggiunto a Bruxelles“. E poi Stellantis: “E’ fondamentale che mantenga un piede in Italia” dopo che è costata miliardi agli italiani.

Immancabile un riferimento al Ponte sullo Stretto; “sarà una grande opera, un orgoglio italiano che creerà 120 mila posti di lavoro“. Il vicepremier parla anche del piano abitativo: il governo è al lavoro per sistemare 100 mila case. Tra l’altro fa riferimento agli investimenti nel nostro paese: è importante che “Elon Musk investa in Italia“.

