Math in Action: scopri la teoria del decision making a Reggio Calabria

StrettoWeb

Con grande entusiasmo, il Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, in collaborazione con l’associazione Calabria Formazione, annuncia il proseguimento del ciclo di seminari gratuiti “Math in Action” con il prossimo appuntamento intitolato “Scelte vincenti: una introduzione alla teoria del Decision Making”. L’evento si terrà venerdì 5 aprile 2024, alle ore 16:00, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti in via XXV Luglio 10 a Reggio Calabria.

Questo seminario offre un’esplorazione stimolante della Teoria del Decision Making, un campo della matematica che studia come e perché prendiamo decisioni, illustrando il potere delle scelte informate nelle nostre vite quotidiane. Guidati dall’esperto dott. Carmelo Nucera, i partecipanti scopriranno attraverso esempi concreti e applicazioni pratiche, come la matematica possa offrire strumenti preziosi per migliorare le nostre decisioni, sia in contesti personali che professionali.

La serie “Math in Action” si è distinta per il suo approccio informale e coinvolgente, avvicinando pubblici di ogni età e background alla matematica contemporanea. Oltre a fornire una panoramica accessibile di temi complessi, i seminari promuovono una visione della matematica come strumento pervasivo e fondamentale nella nostra società.

Per ulteriori informazioni sul seminario e sugli altri eventi della serie, si prega di visitare il sito web di Math in Action o di contattare direttamente l’organizzazione.

Non perdete questa opportunità unica di scoprire come la matematica influisce sulle decisioni di ogni giorno. Vi aspettiamo per continuare insieme questo viaggio alla scoperta della matematica applicata, in un contesto dinamico e interattivo.

Ricordiamo che l’evento è completamente gratuito, ma i posti sono limitati. Pertanto, per assicurarsi un posto tra il pubblico e ricevere, al termine del ciclo di seminari, un attestato di partecipazione, è indispensabile registrarsi online attraverso il modulo disponibile al seguente all’indirizzo www.mathinaction.it.

Vi aspettiamo per proseguire insieme questo percorso di scoperta, dialogo e apprendimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.