Massimo Ferrero: “Reggina? Se son rose…”

Ennesima dichiarazione negli ultimi giorni di Massimo Ferrero per quanto riguarda la Reggina. L’ex Presidente della Sampdoria, che ora lavora per conto della Radio di Stefano Bandecchi – il quale in questi giorni è tornato a parlare del marchio e della squadra amaranto – ha detto ancora la sua in merito a un possibile interessamento legato al marchio della società

“Il mio interesse per la Reggina? Devo ancora smaltire la delusione per quanto avvenuto alla Sampdoria. Ho fatto tanto per quel club, ma il nostro purtroppo è un paese di invidiosi. Spesso infatti ho pagato la mia schiettezza. Sicuramente se dovessi tornare nel calcio farei tesoro, qualora li avessi commessi, degli errori del passato. Purtroppo per passione e per amore sono molto legato al calcio e ho grande fame. Vedremo, se sono rose fioriranno“, le parole di Ferrero a I Love Palermo Calcio.

