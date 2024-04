Maria Teresa Ruta si sposa per la 12ª volta con suo marito, che è siciliano | DETTAGLI

StrettoWeb

Maria Teresa Ruta e il marito Roberto Zappulla si sposano anche in Italia dopo aver coronato il loro sogno d’amore 11 volte in giro per il mondo. La conduttrice ha annunciato che si sposerà il prossimo mese di ottobre con il marito con cui sta insieme da oltre 20 anni.

Roberto Zappulla è siciliano e fa il produttore discografico e ad ottobre la coppia diventerà marito e moglie anche in Italia. Nello stesso periodo Roberto e Maria Teresa festeggeranno l’arrivo di Noah, il primo figlio di Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta avuta dalla relazione precedente con Amedeo Goria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.