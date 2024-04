La Fenice diventerà Reggina? Brunetti: “ci stiamo lavorando tutti, società e Amministrazione”

StrettoWeb

“Per placare le polemiche, mettiamola a 3 euro, così non parla più nessuno”. Usa l’ironia, Paolo Brunetti, per rispondere ad Alfredo Auspici in merito all’aumento del costo dei parcheggi in Via Marina a Reggio Calabria. Auspici ha punzecchiato Brunetti per una dichiarazione diventata virale relativa all’acquisto di un vestito costoso: “il ragionamento era diverso ma forse mi sono spiegato male. Ho detto che non sarà l’euro in più a fermare il commercio a Reggio e ho fatto l’esempio del vestito. Uno che deve comprare un vestito da 300 euro, che fa? Non lo compra perché deve pagare un euro in più? Lo compra lo stesso, dico in risposta alle polemiche dei commercianti”.

Auspici ha intercettato l’ex Sindaco f.f. allo stadio Granillo ieri, prima di Fenice-Canicattì, e ha pubblicato l’intervista nel suo consueto video mattutino sui social. “La Via Marina è un bacino di parcheggi e va a vantaggio del commercio. Noi abbiamo abbassato le tariffe per le auto che inquinano di meno: da 250 a 200 euro. E questo non lo dice nessuno. Poi i biglietti a 2 euro lo abbiamo utilizzato per un ricambio di auto. Si parte in via sperimentale, vediamo che succede. Non credo che sia questo il problema di Reggio Calabria. Parlavo con amici di Catania e il prezzo è addirittura di 5 euro nel centro storico, per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici. Mi sarò espresso male, ma c’era il disturbatore”.

Marchio Reggina: che significa che il Comune ci sta lavorando?

Poi la discussione si sposta sullo sport. “La Fenice diventerà Reggina? Ci stiamo lavorando un po’ tutti, lo sta facendo la società e anche l’Amministrazione. Vediamo se ci sono le condizioni”. La Fenice ad oggi è l’unica che ha manifestato reali intenzioni per il marchio, ma che significa che si sta interessando anche l’Amministrazione? Cosa c’entra il Comune nel contesto di una procedura fallimentare, a qualche settimana dalla nomina di Giudice e curatori? Compito della curatela sarà fare l’interesse dei creditori, senza vantaggi a nessuno.

Sant’Agata e “10 anni di Serie D”

Il Sant’Agata? E’ simbolo di vivaio e futuro, certo, ma la società non si deve indebitare. Se io prendessi il centro sportivo, devo trarne il massimo. Non posso andare a buttare soldi, tra virgolette. La società è intenzionata a prenderlo fino a un certo punto della stagione, ora si deve sedere con la Città Metropolitana per capire”. E poi conclude: “i 10 anni di Serie D? Anche lì si estrapolano frasi da un discorso ampio: io ho detto meglio 10 anni di D con persone serie, che con chi crea illusioni e poi ci rimanda in Serie D, ma il prossimo anno noi dobbiamo andare in Serie C”.

