“LoveSafe Night”: educazione e prevenzione per una sessualità sicura, evento al Centro Multiculturale Officina di Messina

Il 24 aprile 2024 segnerà una data importante per la comunità giovanile di Messina grazie a “LoveSafe Night”, un evento unico nel suo genere che si terrà presso il rinomato Centro Multiculturale Officina. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra gli studenti del corso “Benessere psicologico e salute mentale nelle organizzazioni” dell’Università di Messina e diverse associazioni del territorio, mira a sensibilizzare i giovani sui comportamenti sessuali corretti e sicuri, combinando momenti di leggerezza e divertimento con importanti messaggi sociali.

Sotto la guida del prof. Alessandro De Carlo, docente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute nel Ciclo di Vita, gli studenti hanno ideato un evento in grado di catturare l’attenzione dei loro coetanei e trasmettere informazioni cruciali sulla salute sessuale. “LoveSafe Night” si propone di educare e informare i giovani sulle pratiche sessuali sicure, sottolineando l’importanza della prevenzione dalle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e promuovendo comportamenti responsabili.

Fondamentale per il successo dell’iniziativa è stato il contributo di associazioni come Croce Rossa Italiana e Arcigay Messina, da sempre in prima linea nella prevenzione e nella formazione continua su queste tematiche. La loro esperienza e competenza hanno arricchito il progetto, garantendo la qualità e l’accuratezza delle informazioni fornite. Inoltre, l’evento ha ricevuto il sostegno di Crash3D, agenzia di comunicazione e stampa digitale, e I Parenti, nota attività ristorativa cittadina, a dimostrazione dell’interesse e dell’impegno della comunità locale verso queste importanti questioni.

Durante la serata, i partecipanti riceveranno gadget informativi, tra cui profilattici dotati di QR code che permetteranno di accedere a risorse online dedicate al sesso protetto e alle infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Questa innovativa soluzione tecnologica consentirà ai giovani di approfondire le tematiche affrontate anche dopo l’evento, favorendo un apprendimento continuo e autonomo.

Un altro elemento centrale di “LoveSafe Night” sarà la riflessione sul consenso sessuale, tema di grande attualità e importanza. La frase “No significa sempre No”, stampata sui portfolio distribuiti durante la serata, vuole stimolare una discussione aperta e onesta su questo argomento, ricordando a tutti i partecipanti il diritto di ognuno di esprimere liberamente il proprio consenso o dissenso in ambito sessuale.

L’obiettivo finale di “LoveSafe night” è quello di incoraggiare rapporti protetti, favorire una maggiore consapevolezza sui rischi e le conseguenze delle IST, e educare all’importanza del consenso nella sessualità. Attraverso un approccio innovativo e coinvolgente, l’evento si propone di superare i tabù e le barriere che spesso impediscono ai giovani di affrontare apertamente questi temi, creando un’occasione di confronto e crescita personale.

