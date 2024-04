Serie D, la Fenice vince 4-1 a Locri

StrettoWeb

Con al seguito circa 100 tifosi provenienti da Reggio Calabria, la Fenice vince allo Stadio Macrì contro un Locri pimpante solo nel primo tempo (conclusosi 1-1 con le reti di Costa e Provazza) dove hanno colpito un palo e si è visto sbarrare la strada da un super Martinez. Nel secondo tempo la squadra di Trocini ha reagito e, dopo l’1-2 di Porcino e l’espulsione Cuzzilla, ha dilagato nettamente segnando altri due goal e rischiando di farne altri due.

Il risultato netto cambia poco o nulla per quanto riguarda la classifica degli amaranto che, con il 4° posto, faranno i play off di Serie D. Certo, i rimpianti sono tanti per una stagione che avrebbe dovuto avere altre premesse (l’immediata promozione in Serie C) e che, invece, è stata anonima (come non ricordare i due miseri pareggi con il San Luca e le due sconfitte con il Città di Sant’Agata di Militello che ha espugnato il Granillo).

Tabellino

Locri – Fenice: 1-4



Marcatori: 12’ Costa, 36’ Provazza, 62’ Porcino, 65’ Zucco, 70’ Cham

Locri (4-3-3): Colella; Lucà (80’ Festa), La Rosa (83’ Turrisi), Aquino V., Aquino D. (58’ Marin); Pasqualino (61’ Cuzzilla), De Leonardis, Morrone; Chiricosta, Costa, Pipicella (76’ Martino). A disposizione: Lanziani, Coluccio, Rechichi, , Comito. All. Panarello

Fenice (4-3-3): Martinez; Rana Girasole, Adejo, Cham; Zucco (74’ Belpanno), Barillà (70’ Salandria), Porcino (70’ Mungo); Provazza, Rosseti (66’ Bolzicco), Renelus (83’ Marras). A disposizione: Velcea, Dervishi, Kremenovic, Perri, Bolzicco. All. Trocini

Arbitro: Carlo Palumbo (Bari). Assistenti: Giuseppe Rizzi (Barletta), Alessandro Tangaro (Molfetta)

Note: 68’ espulso Cuzzilla per fallo da ultimo uomo Recupero: 0’pt, 5’st.

Spettatori: non comunicato

